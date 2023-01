Macagi Cingoli irresistibile Piegato Modena

Macagi Cingoli

39

Modena

18

MACAGI : Mihali, Santamarianova, Fioretti 7, Tapuc, D’Agostino 2, Ciattaglia 1, Mangoni 1, Somogyi 5, Bordoni 1, Gomes 8, Latini, Strappini 5, Rossetti 5, Compagnucci 1, Gigli, Codina Vivanco 3. All.: Palazzi.

PANTAREITALIA MODENA: Carelli, Fiorini, Vaccari, Spelta, Stallo 1, Martinelli 1, Pugliese 5, Prandi 1, Boni 1, Morselli 2, Terrasi 5, Bernardi, Pollastri, Petrillo, Ben Henia 2, Zoboli. All.: Sgarbi.

Arbitri: Dana di Colle Val d’Elsa e Coppi di Grosseto.

I quaranta giorni di sosta non hanno ossidato la Macagi Cingoli che batte disinvoltamente (39-18) PantareItalia Modena impacciata per metà gara, pure un po’ scolastica, migliore nella ripresa, quando la formazione locale, già preso decisamente il largo, si applica per non logorarsi in vista di un mese altamente impegnativo. Nel contesto della brillante prestazione, l’esordio del terzino destro Grigory Nicolò Fioretti, classe 2000, prestato dal Romagna (A1) e smanioso di giocare. Talmente impaziente, Fioretti, che si presenta segnando 7 gol. Il primo tempo fila via con la Macagi Cingoli aggressiva, lucida, determinata: 9-2 al 18’ come ipoteca sulla quindicesima vittoria di fila che sostanzia andando al riposo in vantaggio 17-4, dopo le prodezze di Mihali tra i pali (tre rigori parati, dei quattro praticamente sprecati dagli ospiti) e la vana intraprendenza dei rivali. PantareItalia Modena più concreto nella ripresa: va a bersaglio per quattordici volte rispetto alle pregresse quattro, ma la Macagi Cingoli conclude alla grande.

Gianfilippo Centanni