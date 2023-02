Macagi Cingoli oggi in campo Sassari nel mirino della leader

Oggi sarà di nuovo in campo la Macagi Cingoli per affrontare alle 19 sul suo campo la Verdeazzurro Sassari nella seconda gara di recupero. La formazione cingolana è reduce dal sedicesimo successo in A2 in altrettante gare. "Senz’altro gratificanti le risultanze della recente sfida a Prato, ecco per noi – ammette Sergio Palazzi, allenatore della Macagi Cingoli – un impegno molto importante in questa settimana piena, visto che domenica dovremo affrontare Prestiter a Pescara. Pure stavolta, credo che sarà ancora a riposo il terzino Codina Vivanco, sottoposto a visita ortopedica in quanto ancora dolorante. Meglio non rischiare. Capitan Strappini e Mangoni sono un po’ acciaccati per qualche colpo subìto a Prato, ma le loro condizioni non sono preoccupanti". Verdeazzurro Sassari è di una levatura diversa rispetto a Prato. "Attualmente al sesto posto, la squadra sarda – precisa Palazzi – lotta per qualificarsi ai playoff-Silver. È sostanzialmente un complesso tosto: affrontandolo, potremo avere anche una verifica del nostro stato di forma che finora si mantiene buono".

Gianfilippo Centanni