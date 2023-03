Macagi Cingoli schianta San Lazzaro e conquista il primato del girone

TECNOCEM 85 S.LAZZARO

29

MACAGI CINGOLI

38

TECNOCEM 85 SAN LAZZARO: Mingarelli, Magri, Stabellini 5, Calistri, Rossini 4, Bozzoli 1, Norfo 2, Toschi 1, Simiani, El Hayek, March, Cimatti 1, Paravidino 10, Garau 4, Argentin 1, Mula. All.: Fabbri.

MACAGI CINGOLI: Mihali, Santamarianova, Fioretti 1, Jaziri 1, Tapuc, D’Agostino 3, Ciattaglia 1, Somogyi 4, Bordoni, Gomes 11, Latini 2, Strappini 4, Rossetti 1, Compagnucci, Codina Vivanco 10. All.: Palazzi.

Arbitri: Nguyen e Stilo.

Vittoria sontuosa, successo trionfale. Macagi Cingoli batte 38-29 Tecnocem San Lazzaro, disputando una prestazione-super e conquistando matematicamente, dopo il diritto a disputare i play off, il primato assoluto del girone a tre giornate dal termine della regular season. La 24esima affermazione su 24 gare, Macagi Cingoli se l’aggiudica a spese della diretta rivale in classifica: Tecnocem risoluta, insidiosa, ma domata dopo l’esasperato equilibrio del primo tempo concluso sul 18-18. Fase-1 tirata, nel contesto d’una reciproca esuberanza risolutiva, quasi un festival dei cannonieri: Macagi Cingoli produce il massimo allungo (7-10) al 15’, poi si procede sul filo del punto-punto, fino al riposo. E nella ripresa, allo scatto (+4: 21-25 all’11’) come premessa alla prosecuzione all’insegna d’un predominio gradualmente incontrastato, Macagi Cingoli fa vedere le streghe ai rivali: il + 6 al 17’ (24-30) evolve in + 8 al 25’ e, soffocate le ultime opposte velleità, in + 10 al 29’, quindi nel verdetto che sancisce l’autorità in assoluto.

Gianfilippo Centanni