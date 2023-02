Macagi Cingoli sempre più al top "Sbagliati all’inizio troppi tiri"

Camerano ha dato una robusta scrollata all’imbattibilità stagionale di Macagi Cingoli, che, dopo aver vacillato, si è ripresa vincendo allo sprint 26-25. E, rivisitando il derby l’allenatore Sergio Palazzi ammette: "Fino al 20’ del secondo tempo, abbiamo sbagliato troppi tiri facili. Dovevamo inoltre sfruttare meglio gli errori degli avversari che hanno confermato di essere una signora squadra. Alla fine il risultato racconta qual è stato l’andamento della sfida che noi abbiamo concluso in maniera più tranquilla rispetto alla fase precedente". C’è stata qualche perplessità su alcune decisioni arbitrali. "Per questa gara – spiega Palazzi – è stata designata una coppia giovane e accreditata da valide qualità: se deve acquisire esperienza, occorre impegnarla in confronti d’una certa importanza. E penso che al tirare delle somme l’operato sia stato equanime". Sono stati alternati Codina Vivanco e Somogyi: erano recuperati? "Pienamente, no: Codina Vivanco aveva sostenuto solo tre allenamenti, appena uno Somogyi. Dopo gli infortuni, sono rientrati nel gruppo, ma restano sotto osservazione come Filippo Mangoni ancora dolorante per un colpo al tallone sinistro durante il derby".

Gianfilippo Centanni