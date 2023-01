"Macagi Cingoli, sosta salutare Possiamo assimilare nuovi schemi"

Anno nuovo, capitano vecchio ma solo per l’anagrafe agonistica e l’esperienza con cui propizia successi e valorizzazione del giovani. Capitano da sei stagioni Diego Strappini, valoroso pivot che con la pallamano cingolana ha condiviso alti e bassi: ora in A2 la Macagi Cingoli, che ha ripreso la preparazione, è l’imbattuta capolista solitaria a punteggio pieno. Avendo fornito alla nazionale, cilena impegnata nei Mondiali, il terzino Aaron Codina Vivanco, si è prolungata la pausa per la formazione cingolana che giocherà sabato 28 a Prato. "Che la sosta si sia dilatata forse anche un po’ troppo, è comunque un motivo di soddisfazione – ammette Strappini – in quanto tornare all’attività sabato, cioè subito dopo il periodo di feste, non sarebbe stato gradito. Poi per noi c’è un altro motivo di tornaconto: in seguito al consensuale avvicendamento dell’allenatore Rodriguez con Palazzi, avremo modo di adeguarci alle metodologie del nuovo tecnico".

Nuovo per modo di dire, Sergio Palazzi, per due annate e fino allo scorso maggio operativo nella pallamano cingolana. "Decidendo di cambiare in corso d’opera – riflette Strappini – l’unico coach a cui affidare l’incarico poteva essere solo Palazzi: condivisibile la decisione della dirigenza, anche per il futuro, tenuto conto che, ormai, questa dovrebbe essere l’ultima nostra permanenza in A2 che, a ben guardare, è stata propizia, consentendo ai ragazzi di essere impegnati, avendone bisogno e come meritano". Ultima presenza in A2 per la Macagi Cingoli: poi? "L’obiettivo principale, in riferimento alla riforma dei campionati, è la promozione nel Gold, cioè al top della categoria. Se non si raggiunge quest’obiettivo, c’è il Silver, torneo nazionale con squadre forti. Ma è chiaro che noi vogliamo nuovamente riproporci nella massima ribalta dell’handball".

Gianfilippo Centanni