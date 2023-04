Macagi Cingoli, una vittoria in amichevole contro Romagna aspettando i playoff

Vittoriosa anche la seconda amichevole per Macagi Cingoli che a Mordano ha battuto 34-30 Romagna impegnata in A1 nei playout per evitare la retrocessione. Macagi Cingoli ha effettuato una probante verifica in vista dei playoff promozione in programma dal 3 al 7 maggio a Chieti. "Nel primo tempo – ammette l’allenatore Sergio Palazzi – non siamo andati benissimo: approssimativa la concentrazione, sono stati commessi errori in difesa, soffrendo anche il contropiede avversario. Ma è bene che certe situazioni si verifichino mentre ci siamo preparando per i playoff. Poi, durante la ripresa, abbiamo effettuato 20 minuti veramente ottimi. Quindi anche l’andamento e l’esito della sfida sono stati complessivamente soddisfacenti".

Resta l’ipotesi legata a una terza amichevole. "Chissà se potremo giocarla: le avversarie disponibili – spiega Palazzi – sono in rodaggio per playoff o playout, le altre si stanno quasi smobilitando. Certo, gradirei poter disputare un’altra gara, per mantenere il ritmo-partita che, per quanto ci si applichi, non è quello delle sfide in famiglia".

Intanto, in particolare, si valutano i recuperi del terzino Aaron Codina Vivanco e dell’ala destra Filippo Mangoni. "Codina Vivanco ha ripreso bene, quanto a Mangoni – precisa Palazzi – restano ancora incertezze. E proprio ieri Mangoni è stato festeggiato per il suo 25° compleanno. La concentrazione sui playoff si fa sempre più seria.

Gianfilippo Centanni