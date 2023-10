Macagi Cingoli vince in trasferta a Lavis (TN): lucidità e concretezza premiate

Privilegiando la lucidità e la concretezza sulla pregressa e scintillante ma vana spettacolarità, la Macagi Cingoli conquista la prima vittoria stagionale in trasferta: sfoderando una prestazione all’insegna d’una crescente maturità corale, batte limpidamente il Pressano. Sulle ali delle ali (Ciattaglia 4 gol, Rossetti 5, Mangoni 2) si proietta verso il successo la Macagi Cingoli: emblematico all’11’ del primo tempo, col portiere Mihail, ieri 30enne, in vena di prodezze, il gol del 4-7 segnato a volo d’angelo da capitan Strappini. Già e poi sempre in vantaggio dal 10’, la Macagi Cingoli contiene le zigzaganti offensive del Pressano. E la Palazzi Band costruisce l’affermazione conducendo fase-1 con un vantaggio da +4 al 17’ (ma il Pressano dall’8-11 va sul 10-11 al 22’) contratto in +3 al 23’ e ancora dilatato da Strappini, D’Benedetto e Ciattaglia, sicchè si va al riposo senza ulteriori scossoni: 13-17 per la Macagi Cingoli che si ripropone ancor più produttiva,+6 al 6’. Peccato che Mangoni si becchi l’esclusione per 2’: il vantaggio si riduce a +3 al 9’, però all’11 diviene +4 e d’ora in avanti si realizzano gradualmente le premesse per portare a casa i due punti. Al 18’ Ciattaglia incrementa a +6 lo scarto che tale sarà al termine. Il Pressano s’impegna per procurare qualche palpitazione ai rivali. ma il bottino è già in cassaforte.

Gianfilippo Centanni