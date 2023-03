Macagi Cingoli, vittoria complessa Soffre, rimonta e batte Teramo

Macagi Cingoli

20

Lions Teramo

18

MACAGI : Mihail, Santamarianova, Fioretti, Jaziri 1, Tapuc, D’Agostino 1, Ottobri, Somogyi 3, Bordoni, Gomes 10, Latini, Strappini 1, Rossetti 2, Compagnucci, Gigli, Codina Vivanco 2. All.: Palazzi.

LIONS TERAMO: Sfrattoni, Addazi, Di Battista 1, Cinelli 6, Toppi 5, D’Argenio 2, Misantone 1, Michini, Ciutti 2, Cialini, Camaioni 1, Macrone, Rossi. All. Massotti.

Arbitri: Ricciardi e Stella.

Si scrive vittoria numero 24 su 24 gare, si legge sofferenza procurata da Macagi Cingoli che comunque batte 20-18 Lions Teramo che, deciso e grintoso, evolvendo la sua esuberanza in rudezze troppo tollerate da arbitri non in ottima forma, tiene fede alla sua leonina denominazione. La vivacità manovriera che Teramo esprime, trova quasi svagata e alquanto sussiegosa Macagi: 2-3 dopo 6’, 2-4 al 12’, 4-4 al 14’, e il 5-4 al 16’ farebbe presumere che la Palazzi Band si ritrovi. Macchè. Insegue, sbaglia conclusioni in quantità, esalta il portiere avversario Sfrattoni, va al riposo sotto di 2 gol (10-12). Nell’intervallo si ricorda che a Teramo, all’andata e non in gestione-Palazzi, la truppa cingolana si esibì non al meglio. Non ci sarebbe bisogno d’una replica che, invece, si ripropone per lunghi tratti della ripresa ritmata da un gioco frammentario e caratterizzato da una disarmante stitichezza risolutiva: Teramo raggiunto al 13’ (14-14), ma non domato anche se il 16-14 al 17’potrebbe far decollare Macagi verso quel successo che sembra appannarsi:16-15 al 18’, 16-16 e 17-16 al 24’, 17-17 al 27’. Teramo pensa al colpaccio, Macagi ad affermarsi. E centra il bersaglio negli ultimi 3’: 18-17 al 27’, quindi saetta-Jaziri al 28’ va a bersaglio esaltando i suoi e la platea che al 30’ applaude il 20-17 divenuto 20-18 al supplementare.

Gianfilippo Centanni