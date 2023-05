Macagi vola in semifinale La promozione si avvicina

MACAGI CINGOLI

31

TECNOCEM SAN LAZZARO

28

MACAGI CINGOLI: Mihail, Santamarianova, Fioretti 1, Jaziri, Tapuc, D’Agostino 5, Ciattaglia 1, Ottobri, Mangoni 1, Somogyi 10, Bordoni, Gomes, Strappini 3, Rossetti 1, Compagnucci 2, Codina Vivanco 7. All: Palazzi.

TECNOCEM SAN LAZZARO: Mingarelli 1, Magri, Dall’Olio, Stabellini 5, Calistri 2, Rossini 5, Bozzoli, Norfo 4, Toschi, Simiani 1, El Hayek, March, Paravidino 6, Garau 1, Argentin 2, Mula 1. All: Jelich.

Arbitri: Ricciardi e Stella.

di Gianfilippo Centanni

Battendo 31-28 Tecnocem San Lazzaro, da capolista del girone A, Macagi Cingoli è una delle quattro semifinaliste (l’altra, seconda nello stesso gruppo, è Camerano) che oggi diventeranno le due promosse in A-Gold. Macagi Cingoli alle 20 affronterà la seconda del gruppo B, Trieste, mentre Camerano alle 18 sfiderà Sparer Eppan. Il successo contro Tecnocem San Lazzaro è il 29simo di fila conquistato da Macagi Cingoli che dopo 30’’ è sotto d’un gol, ma recupera lipperlì e dall’1-1 mantiene il comando della situazione. Tecnocem reagisce (4-4 al 7’) però dal 5-5 al 10’ la Palazzi Band sostanzia le premesse per affermarsi: in 4’ dall’11’ al 15’, va sul +6. Coach Palazzi toglie Gomes dolorante alla caviglia destra: fromboliere diventa l’ungherese Somogyi (nella foto) che al 19’ su rigore porta il vantaggio a +7. Tecnocem reagisce: 13-9 al 24’, poi dal 28’ contrae il 16-10 in 16-13 con cui si chiude il primo tempo. Si ripropone tenace l’opposizione di Tecnocem, il parziale a tratti diventa quasi a fisarmonica (17-13 al 1’ 18-16 al 5’) comunque Macagi Cingoli mantiene il vantaggio pur alquanto contratto (19-17 al 6’, 20-18 al 9’) dilatandolo al quarto d’ora (25-20). Tecnocem gioca le residue carte: 26-23 al 18’, 28-25 al 22, Macagi Cingoli replica (31-26 al 27’) e chiude i giochi. Cinquanta tifosi partiranno con un bus da Cingoli per seguire la squadra.