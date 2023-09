"Macerata: A Monte San Giusto il big match coi cremisi"

"È un campionato dalle grandi firme, leggermente inferiore a quello di qualche anno quando ero alla Sambenedette e ai blocchi di partenza ci sono state Vis Pesaro, Maceratese e Fermana". Giulio Spadoni, direttore sportivo del Monturano e in passato ha lavorato per tanti club del maceratese, dà un’occhiata all’Eccellenza che domani inizierà il cammino. "Però – aggiunge – ai blocchi di partenza si sono presentate molte formazioni che hanno investito tantissimo contrariamente a quanto si pensava in un primo momento". La matricola Civitanovese debutta in casa contro l’Urbino. "I rossoblù hanno un organico superiore a quello dei ducali, l’Urbino è una bella squadra che ha in Ceccarini un tecnico preparato che renderà complicata la vita alla formazione di casa. È difficile fare pronostici anche perché non c’è nulla di scontato nelle prime giornate". L’Eccellenza vede sei formazioni maceratesi al via e tra queste c’è il Montefano che l’anno scorso ha tagliato il traguardo dei playoff. "È oramai una realtà del campionato che ha fatto un percorso nel tempo e sta con merito in Eccellenza". Gli occhi degli appassionati sono rivolti a Monte San Giusto dove scenderà in campo il Tolentino. "Forse è il big match del primo turno. Si parla poco della Sangiustese, un club serio, perché i riflettori sono puntati verso altre società, però - spiega Spadoni - i rossoblù possono contare su elementi di valore come Shiba e Minella. Per il Tolentino, pur essendo una formazione di primo livello, non sarà una gara facile".

La Maceratese riceverà il Chiesanuova. "Sulla carta il pronostico è a favore della Maceratese il cui valore è fuori discussione, però il Chiesanuova venderà cara la pelle e si è anche rinforzato con l’arrivo di Defendi". Il direttore sportivo si sofferma sul match che il suo Monturano giocherà in casa dell’Azzurra Colli. "Siamo chiamati a una gara ricca di insidie. L’Azzurra Colli ha fatto bene l’anno passato e si presenta ancora più forte potendo contare anche su giocatori del calibro di Gabrielli, Filiaggi e Rossi, oltre naturalmente a quelli dello scorso anno".