"Macerata, a Parma dimostra i progressi"

Domani le ragazze del Macerata Softball saranno impegnate a Parma per la terza giornata del massimo campionato. Alle 11 al "Quadrifoglio" di Parma il Taurus-Donati Gomme (1-3) ospita Macerata (1-3), 30 minuti dopo la fine della prima partita inizierà gara2. Entrambe le formazioni vengono da due importanti prestazioni in cui hanno strappato una vittoria a due big, rispettivamente Forlì e Bollate. Macerata è l’attacco con la più bassa media battuta di squadra (.182) di avvio di campionato, ma vanta un ottimo 2.53 di media punti guadagnati di squadra con la pedana guidata da Luana Luconi (vincitrice contro Bollate), numeri difensivamente migliori di Old Parma che invece può contare su un attacco più efficace con Moreland (6-12) e Ghillani (4 Rbi) sugli scudi. "Le emiliane – dice Marta Gambella, direttore sportivo della formazione maceratese – potrebbero essere un team più abbordabile rispetto alle precedenti, ma noi siamo una matricola e dobbiamo affrontare in punta di piedi qualsiasi match". Nelle prime due giornate la squadra maceratese ha affrontato Forlì e Bollate, due big del massimo campionato. "Sono state due partite – ricorda Gambella – contro formazioni che hanno scritto la storia di questa disciplina in Italia. Ebbene, le ragazze hanno dimostrato di reagire, di lottare fino alla fine ed è questa capacità di non mollare di fronte alle difficoltà l’aspetto più importante". È un segnale di crescita, emerso anche nella passata stagione, che fa ben sperare per il futuro. Nella squadra maceratese ci sono anche due australiane: la lanciatrice Chantelle Ladner e la ventunenne Sophia Roberts. "Per loro è la prima esperienza qui, ci vuole tempo perché si integrino alla perfezione in una realtà completamente nuova, le sensazioni sono molto positive".

Il programma delle gare. Gara1 alle 16, gara2 si giocherà 30 minuti dopo la fine della prima sfida: Forlì-Rheavendors Caronno; Inox Team Saronno-Mkf Bollate. Domani alle 11: Mia Office Blue Girls Pianoro-Bertazzoni Collecchio; Taurus-Donati Gomme Old Parma-Macerata; Sestese-Metalco Thunders Castelfranco.

Classifica. Mkf Bollate, Rheavendors Caronno, Forlì, Mia Office Blue Girls Pianoro (3 vittorie - 1 sconfitta, .750); Bertazzoni Collecchio, Metalco Thunders Castelfranco, Inox Team Saronno (2-2, .500); Macerata, Taurus-Donati Gomme Old Parma (1-3, .250), Sestese (0-4, .000)