MACERATA: Conforti e Orazi nella rosa del Tolentino: le novità del campionato di Eccellenza Marche

Federico Conforti, portiere classe 2005, e Samuele Orazi, difensore classe 2006 faranno parte nella prossima stagione della rosa del Tolentino affidata all’allenatore Buratti. Lo scorso anno facevano parte della Juniores nazionale cremisi. Il Valdichienti Ponte ha confermato il terzino destro Matteo Calcabrini (2004). Due volti nuovi per la Jesina. Il primo è l’attaccante Lorenzo Marcucci (2003) proveniente dalla Vigor Senigallia e vanta 15 presenze in D; l’altro è il difensore Nicolò Brega (2000) e ha già sulle spalle campionati di Eccellenza con Biagio Nazzaro e Porto Sant’Elpidio. Il Castelfidardo si assicura il portiere Christian Schirripa, nato a Civitanova nel 2003, che ha giocato nel Porto Sant’Elpidio. Il Potenza Picena ha confermato il difensore Leonardo Fini che indosserà la casacca giallorossa per la quarta stagione di fila. Teodor Tabarcea è il nuovo preparatore atletico del Potenza Picena. Il portiere portiere Mamadou Fall (1996), ultime tre stagioni al Corridonia, è stato preso dal Monturano, che sta poi definendo anche l’arrivo dell’attaccante Andrea Tracanna classe 2000, ultime quattro stagioni in Eccellenza in Liguria, in precedenza alla San Marco Servigliano.