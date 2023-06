Macerata domina il girone Altri tre successi con Godo

Le vittorie su Godo hanno permesso alla Hotsand Macerata di portare a 12 i successi alla fine del girone di andata della poule scudetto del massimo campionato di baseball. Nel girone F c’è Macerata in testa a punteggio pieno mentre in quello G c’è Bologna in vetta con 9 gare vinte e 3 perse. In gara1 la formazione maceratese è riuscita ad avere la meglio a Godo al termine di una gara equilibrata e combattuta. Si pensi che sono stati necessari due extra inning perché i maceratesi piegassero la resistenza dei locali, che non si sono mai dati per vinti, e soprattutto è stata indispensabile la prodezza di Jesus Carrera con il fuoricampo che ha consentito di portare a casa due punti perché in base c’era pure Lorenzo Morresi. A quel punto, sullo 0-2, i maceratesi hanno controllato il tentativo degli avversari spegnendo sul nascere ogni speranza dei romagnoli di rimettere tutto in discussione. Ma all’ottavo inning, cioè nel turno precedente, i romagnoli hanno avuto un’occasione favorevole: avrebbero infatti potuto mettere a segno un punto essendoci le basi piene e un solo out, ma i maceratesi, che avevano già sfruttato il turno di attacco, hanno retto bene con il lanciatore Dilmer Nmejia. Ciò testimonia quanto siano equilibrate le gare, nonostante la classifica possa dire il contrario, e che si debba lottare su ogni partita. Non sono state affatto così equilibrate le altre due gare vinte dai maceratesi 6-1 e 6-1. E’ stata impeccabile la prima parte della poule stagione e adesso c’è da pensare alla seconda parte di questa fase perché c’è da difendere il primo posto che ha non pochi vantaggi nella fase successiva della stagione. "Siamo in testa, ma – osserva Andrea Graziani, presidente della Hotsand Macerata – dovremo giocare a Nettuno e a Modena, due trasferte insidiose e da affrontare con la massima concentrazione. Ma è un discorso che vale sempre, non ci sono alternative se non mantenere la concentrazione finora mostrata". È una Hotsand Macerata che guarda avanti perché si rinforzerà il monte di lancio con due giocatori. "È in arrivo dal campionato venezuelano – anticipa Graziani – il lanciatore italo venezuelano Angelo Palumbo. Potremo poi contare anche sull’italo venezuelano Renè Mazzocchi per fine luglio, cioè quando avrà concluso il campionato spagnolo. Queste operazioni devono essere lette nella necessità di avere ancora più scelta quando ci saranno molto più impegni ravvicinati alla fine della poule scudetto".

Ecco i risultati del girone F: Nettuno 1945-New Black Panthers Ronchi 4-0, 7-6, 8-14; Godo-Hotsand Macerata 0-2; Macerata-Godo 6-1, 6-1. Ha riposato: Modena. Girone G: Tecnograniti Senago-UnipolSai Bologna 0-18, 0-8, 1-5; Parma Clima-Big Mat Grosseto 9-0, 5-0, 0-2. Ha riposato: San Marino.

Classifiche. Girone F: Macerata (12-0), 1.000; Nettuno (8-4), .667; Ronchi dei Legionari (5-7), .417; Modena (3-9), .250; Godo (2-10) .167. Girone G: Bologna (9-3) .750; Parma e San Marino (8-4), .667; Bsc Grosseto (4-8), .333. Senago (1-11), .083.