Macerata domina, sul podio per 86 volte

Ottantasei podi e ventuno atleti che si sono qualificati per i campionati tricolori (e Sara Porfiri alle finali assolute, non legate alla fascia d’età), insomma il Centro Nuoto Macerata ha nuovamente impazzato nel Salvamento. Così tanto e così bene che i giovani atleti biancorossi si sono laureati re delle Marche, i migliori nei campionati regionali estivi che si sono tenuti nella piscina di Ascoli. Un trionfo davvero totale, la dimostrazione di una grande prestazione corale, tanto che sono stati festeggiati podi in ogni staffetta in programma (10 medaglie nelle prove di squadra).

Ecco in dettaglio i risultati dei maceratesi. Benissimo il settore femminile, addirittura ci sono stati due podi esclusivamente occupati dai colori biancorossi: il 100mt percorso misto con Maria Chiara Balestrini, Eva Benaia, Angelica Marsuzi Florentino e il 100mt trasporto manichino con Sara Porfiri, Maria Chiara Cera ed Elena Piercamilli. Il duo Porfiri-Cera si è confermato al primo e secondo posto anche nella gara del 100mt Pinne e Torpedo; Balestrini invece ha aggiunto all’oro del misto anche un formidabile argento nel 50mt trasporto manichino proprio davanti alla compagna Cera. Nella gara impegnativa e tecnica del 200mt super lifesaver è stata protagonista Benaia aggiudicandosi un argento spettacolare. Anche per i maschi il bottino è stato molto soddisfacente: 3 argenti e 4 bronzi. I secondi posti sono maturati grazie ad Alessandro Pianesi nel 50mt trasporto manichino, Matteo Bernabei nel 100mt trasporto pinne e Cesare Tasso nel 100mt pinne e torpedo. Il terzo gradino del podio è stato conquistato da Francesco Paperi nel 100mt percorso misto, da Tommaso Campanella nel 200mt super lifesaver e ancora da Tasso e Bernabei.

Andrea Scoppa