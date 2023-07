Macerata: Mengoni vince il Trofeo Sforzacosta

Rolando Mengoni e Gionatan Bovini hanno scritto il loro nome nell’albo d’oro del Trofeo Sforzacosta, arrivato alla sedicesima edizione.

Nella categoria B Mengoni (Chiaravallese) ha battuto 12-7 in finale Franco Bacaloni (Pollentina). Al terzo posto si è piazzato Graziano Pettinari (Maceratese), quarto Rolando Cartuccia (Casenuove di Osimo).

Nella gara per categorie CD il successo è finito in Umbria per la vittoria di Bovini (Città di Bevagna) che ha battuto in finale 12-3 Gianluca Simonetti (Loreto). Terzo posto per Massimiliano Petrocchi (Tolentino), quarto Massimiliano Magliani (Loreto). Le gare si sono disputate alla Bocciofila Sforzacosta, presieduta da Silvano Menichelli; agli ordini del direttore di gara Graziano Gattari si sono sfidati 70 giocatori nella prova di categoria B e 114 in quella per le categorie CD.