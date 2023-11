Macerata non perdona. Colpaccio a Sabaudia

0

VOLLEY BANCA MACERATA

3

PLUS VOLLEYBALL : Bisci, Andriola 5, De Paola 7, Ferenciac 1, Onwuelo 13, Della Rosa, Schettino, Urbanowicz 7, De Vito 6, Catinelli. NE: Mazza, Crolla, Rondoni. All.: Giombini.

VOLLEY BANCA MACERATA: Marsili 3, Fall 12, Penna, Casaro 20, Sanfilippo 7, Scrollavezza, Ravellino, D’Amato, Gabbanelli, Zornetta 11, Lazzaretto 9. NE: Pahor, Owusu. All.: Castellano.

Arbitri: Mannarino, Pazzaglini.

Parziali: 20-25, 17-25, 17-25.

La Volley Banca Macerata, leader del girone Blu dell’A3, fa valere la sua superiorità e per Sabaudia c’è poco da fare. Nel primo set i laziali riprendono i maceratesi (9-9) che poi allungano il passo (15-12). Ma Macerata non si abbatte, acciuffa gli avversari e li supera (16-17) con Sanfilippo a muro. I marchigiani macinano gioco e vincono il set (20-25). Nel secondo parziale la squadra di coach Castellano dimostra subito di avere imboccato la strada giusta (8-12) e prende il largo con l’ace di Casaro (13-20). Il set è segnato e la Volley Banca Macerata chiude i giochi (17-25). Si ricomincia e la musica è sempre la stessa (4-7). Macerata non molla (9-15) e alla fine allunga il passo (13-24) quando Casaro firma il punto della vittoria (17-25).