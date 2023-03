Macerata protagonista ai campionati regionali giovanili di Fabriano e Grottammare

Altro che letargo, il Centro Nuoto Macerata ha raccolto soddisfazioni su soddisfazioni nella fase agonistica invernale e l’ha chiusa con ulteriori 16 medaglie nell’importante appuntamento dei Campionati regionali. A Fabriano per i ragazzi e a Grottammare invece quello per i più piccoli.

Nella città della carta sono stati centrati due bei argenti nella categoria Cadetti con Leonardo Maria Mariotti, nei 100 dorso e nei 200 dorso. Lo ha imitato Cesare Tasso, per lui doppio argento nei 100 e nei 200 dorso senior, risultato encomiabile considerato il poco allenamento. Ben tre bronzi per Alessandro Pianesi nei 100 dorso, nei 200 dorso e nei 200 misti, sempre nella categoria Cadetti. Il tutto impreziosito pure dal secondo posto nel 50 dorso ad un solo centesimo dall’oro. Ancora, terzo posto nei 50 farfalla del velocista Juniores Francesco Paperi. Per le ragazze altre tre medaglie tutte di bronzo, ottenute da Giada Leboroni nei 50 rana e nei 200 misti Cadetti (entrambe con ottimi riscontri cronometrici) e da Maria Chiara Cera nei 200 farfalla Senior.

A sud, dove passa il 38° parallelo invece vetrina per i baby della società biancorossa che gestisce la piscina comunale di viale Don Bosco. Tra gli esordienti B si è messa in luce Miryam Paperi e soprattutto si è messa…al collo la bellezza di due ori, primeggiando nei 100 e 200 misti. Inoltre ha aggiunto un argento nei 50 farfalla.

Per gli Esordienti A soddisfazione personale per Emma Quarchioni, la giovane si è classificata seconda nei 100 rana.

Andrea Scoppa