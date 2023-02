Macerata protagonista Pioggia di medaglie

Anche nel 2023 il Centro Nuoto Macerata si è issato al vertice delle Marche ai Regionali invernali per il settore del Salvamento. A Civitanova il team biancorosso è stato il migliore con 828 punti, una pioggia di medaglie, 20 delle quali Assolute. La categoria Esordienti ne ha vinte 23, di queste 5 nelle staffette. Tra gli Esordienti B spicca Miryam Paperi che si è imposta in tutte le sue gare, per lei 4 ori, tre individuali e uno in staffetta con Giulia Ciccarelli, Elena Grioli e Vittoria Senesi, quest’ultima argento nell’individuale del pinnato. Tra i maschi a medaglia nel 50 trasporto pinne Renzo Ionni (primo) e Kristian Frani (secondo) che si sono presi pure l’argento con la staffetta con Gabriele Moretti e Marco Tesei; completa il podio di staffetta il terzo posto dell’altro team con Daniel Cesari, Diego Crescimbeni, Niccolò Mari e Federico Rinaldi. Per gli Esordienti A da applausi Giulia Razeti, a medaglia in tutte le specialità, per lei 3 ori e un argento, altrettanto brave le compagne, in particolare Sofia Natali (oro e due bronzi), Emma Quarchioni (due argenti) e Tessa Del Gobbo (bronzo). Per queste quattro atlete la soddisfazione del secondo posto in staffetta. I maschi hanno primeggiato nella gara del torpedo con l’oro di Nicolò Palucci e l’argento di Vincenzo Azzari, inoltre sul secondo gradino del podio la staffetta coi compagni Niccolò Ionni e Ernesto Pallotto. Per i più grandi Assoluti dimostrazione di forza di squadra, su 20 medaglie conquistate 8 sono venute dalle staffette: 5 ori e 3 bronzi. Nelle prove individuali si laureano campioni regionali Assoluti Alessio Biaggi nel Percorso misto, Maria Chiara Cera nel Pinne e Torpedo e Sara Porfiri nel Trasporto pinne, gara in cui il podio è stato biancorosso con la Cera e Giorgia Scoccia. Per Giorgia argento pure nel Torpedo. Le altre medaglie assolute individuali sono state vinte nel Percorso misto da Angelica Marsuzi Florentino (argento), Eva Benaia (bronzo) e Alessandro Pianesi (argento) che s’è ripetuto pure nel Trasporto manichino; due bronzi da Cesare Tasso nel Torpedo e pinne.

Andrea Scoppa