Macerata Scherma ok Applausi a Ciccarelli

I giovani di Macerata Scherma hanno mostrato una evidente crescita tecnica ad Ariccia dove in tre giorni di gare si sono sfidati oltre 300 atleti provenienti da Lazio, Marche e Umbria nelle specialità sciabola, spada e fioretto. La società maceratese si è presentata con 11 fiorettisti nelle varie fasce di età inferiore ai 14 anni: Aurora Becerrica, Luna Carnevali, Pietro Ciccarelli, Valerio Laporta, Agata Parenti, Serena Perfetti, Davide Pettinari, Filippo Savoia, Giorgia Savoia, Pierpaolo Silvetti e Lorenzo Trentin. I progressi mostrati sono frutto del costante lavoro ed impegno di atleti, maestri e genitori. Da sottolineare il bel percorso nella gara di Pietro Ciccarelli che per la prima volta ha raggiunto la finale a 8 della categoria "Giovanissimi" risultando il miglior atleta delle Marche in questa fascia di età. Sabato e domenica nella bocciofila di via Ugo La Malfa a Montecassiano si disputerà il campionato regionale a squadre U14 e il Gran Prix Esordienti. L’ingresso sarà libero e anche i non esperti potranno apprezzare ed emozionarsi vedendo cosa sono in grado di fare gli schermidori marchigiani dai 6 ai 14 anni. Il comune di Montecassiano, che sostiene la manifestazione, mette a disposizione una serie di visite guidate gratuite al borgo storico nei due giorni di gare dalle 15 alle 16.30, previa prenotazione al 320 7404743.