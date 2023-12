Maceratese: a Jesi vista sui playoff

Non ci sarà l’attaccante Matteo Perri, si spera di recuperarlo per la prossima gara, nella Maceratese che alle 14.30 affronterà in trasferta la Jesina in un match che mette a confronto formazioni che hanno 17 punti e sono vicine alla zona playoff. Ecco quindi una partita dall’elevato valore perché entrambe non possono permettersi il lusso di perdere terreno in un campionato così equilibrato. I biancorossi di Pagliari si presentano all’appuntamento galvanizzati dal passaggio alla finale di Coppa Italia e da una serie di risultati utili. Ciò ha trasmesso nella squadra anche una maggiore fiducia in se stessa e non si perde d’animo qualora dovesse subire gol e debba recuperare il risultato, anche se occorre stare molto più attenti per non correre troppi rischi come, per esempio, è successo domenica scorsa nel match interno con il Castelfidardo. La sensazione è che il tecnico possa oggi proporre Minnozzi e D’Ercole come attaccanti centrali con Di Ruocco e Cirulli sugli esterni. A centrocampo Giorgio Pagliari, Tortelli e Massei si contendono le due maglie da titolare in un reparto di fondamentale importanza. Il cammino dei biancorossi non si discosta di molto da quello registrato nei sei turni casalinghi (9 punti con 6 gol fatti e 5 subiti) nei sei in trasferta (8 punti segnando 4 reti e subendone altrettanti); i leoncelli hanno fatto meglio sul proprio campo (11 punti con 5 gol fatti e 3 subiti) mentre in trasferta hanno ottenuto 6 punti segnando 5 reti e subendone 8.