Maceratese al completo Esame con l’Atletico Gallo

L’allenatore Amadio può contare su tutti gli elementi della rosa nella preparazione della gara di domenica quando i biancorossi faranno visita all’Atletico Gallo. La Maceratese, vittoriosa all’andata, accusa un distacco di 6 punti dai pesaresi e la gara rappresenta uno di quei tanti esami da superare perché la seconda parte del campionato possa riservare meno delusioni dell’andata. Nel mercato la società ha fatto diverse operazioni e adesso tocca all’allenatore assemblare i tanti volti nuovi cercando di correggere i punti deboli emersi nella prima parte. Dietro alla Maceratese ci sono solo quattro formazioni e già questo fatto indica quanto negativo sia stato il girone di andata in cui la squadra ha fatto una fatica enorme a fare punti sul suo campo (solo 6) segnando 4 gol ma in compenso subendone 9. Dati che certificano un cammino assolutamente negativo e al di sotto delle aspettative della vigilia. La speranza è che le ultime operazioni abbiano sistemato la situazione ed ecco che si guarda con rinnovata speranza alla prossima gara. La Maceratese affronterà un avversario che ha cercato di rinfoltire la rosa, anche in considerazione dell’infortunio di Belkaid. Non si registrano partenze dall’Atletico Gallo, ma tre arrivi: la società ha preso Diego Pulzoni, un difensore 2004 ex Villa San Martino; poi è stato tesserato Nicola Del Pivo, classe ’92, difensore centrale e centrocampista, che fino pochi giorni fa ha militato nell’Athletico Tavullia (Prima categoria) con cui ha firmato 6 reti. Del Pivo ha trascorsi importanti, tra cui Cesena, Parma e Vis Pesaro. Dalla Vis Pesaro è arrivato Alessandro Sciamanna, classe 2004, esterno alto e basso e dal Misano (Promozione).