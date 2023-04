Maceratese battuta a Fossombrone Massei: "Abbiamo dormito all’inizio"

"Abbiamo dormito all’inizio e così abbiamo incominciato la partita un quarto d’ora dopo". Amedeo Massei, centrocampista della Maceratese, analizza l’avvio della sfida a Fossombrone dove i locali hanno assestato un micidiale uno-due nel giro di 9 minuti. "Loro – aggiunge – hanno approcciato meglio la partita, ci hanno messo più attenzione, più ritmo. Il Fossombrone è poi una squadra forte". Non è semplice rimettere in sesto una gara simile. "Ci abbiamo provato, tutto sommato abbiamo poi fatto una buona prova anche se abbiamo concretizzato poco. Gli avversari costituiscono una formazione solida che ha gestito bene il risultato". Alla fine i biancorossi sono tornati a casa a mani vuote. "Restano amarezza e arrabbiatura, volevamo provare a fare punti e invece è andata all’opposto di quanto preparato in settimana". Purtroppo non è la prima volta che la squadra paga un avvio sottotono. "È capitato nella prima parte quando c’è capitato di dovere rincorrere gli avversari che alla prima occasione avevano fatto centro. In Eccellenza c’è gente esperta e non è facile ribaltare la gara". Sono rimaste due gare alla fine del campionato. "Vogliamo conquistare i 6 punti in palio. Avremmo voluto iniziare da domenica scorsa, ma siamo inciampati dopo tre vittorie di fila". Ci sono rimpianti perché la squadra avrebbe potuto raccogliere qualcosa in più in alcune occasioni. "Mi vengono in mente le partite contro l’Osimana all’Helvia Recina e in casa dell’Azzurra Colli quando abbiamo preso gol su punizione".