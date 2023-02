"Maceratese, classifica bugiarda Senza paura con l’Atletico Ascoli"

"L’Atletico Ascoli è primo ma noi adesso non siamo da meno". È quanto dice il giovane sangiorgese Alessandro Mancini, centrocampista della Maceratese, in vista della gara di domenica e tale convinzione è maturata dalle recenti prove e risultati. "In effetti – conviene – le ultime gare ci hanno trasmesso la consapevolezza di quanto sia bugiarda la classifica nei nostri confronti. Siamo nella parte bassa della graduatoria, ma contro l’Osimana, cioè la seconda della classe, avremmo meritato la vittoria". Il calendario propone ai biancorossi la sfida in casa dell’Atletico Ascoli. "Andremo sul campo della capolista con la consapevolezza che possiamo dare ancora di più dopo questo bel percorso". Il giocatore ripensa alle ultime gare dei biancorossi. "Stiamo facendo buone prestazioni, abbiamo raccolto – aggiunge – 5 punti in tre gare e domenica contro l’Osimana avremmo meritato il successo per quanto fatto". Mancini è uno dei giocatori arrivati in biancorosso durante la stagione. "Sono a Macerata – dice – dai primi di novembre, da allora è cambiato il gruppo e giochiamo soprattutto da squadra aiutandoci l’uno con l’altro". Per il giocatore è la prima esperienza in Eccellenza. "Non l’ho mai frequentata, dopo il settore giovanile nell’Ascoli sono andato in D. Ho scoperto un campionato ricco di realtà forti, un torneo in cui c’è una forte intensità e dove non c’è mai nulla di scontato". Il giocatore è reduce dall’esperienza a Mestre. "Ho alle spalle – racconta – un anno e mezzo difficile per uno strappo al polpaccio, poi sono stato condizionato da Covid e da qualche altro piccolo infortunio". Mancini si è fatto apprezzare sotto rete. "Ho segnato contro la Jesina e il Chiesanuova, contro l’Osimana ho fatto l’assist per D’Ercole".