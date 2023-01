"Maceratese, devi essere perfetta L’Osimana non è seconda per caso"

"Oggi una vittoria ci darebbe lo slancio per fare un bel finale di torneo". Giuseppe Sfredda, direttore sportivo della Maceratese, sottolinea quanto sia importante la sfida contro l’Osimana, fischio d’inizio alle 15. "Un successo – spiega – farebbe bene all’autostima dopo gli ultimi positivi risultati e la squadra sarebbe ancora più serena, e quando giochi con maggiore tranquillità emergono le qualità". Ma c’è da fare i conti con l’Osimana. "Ci aspetta – avverte Sfredda – un avversario importante, fisico e che ha una grande mentalità che gli è stata data dall’allenatore. Noi dovremo fare la gara perfetta per uscire vincitori". Tra gli ospiti non mancano gli elementi in grado di fare la differenza. "Indubbiamente ne hanno, potrei dire Buonaventura, Mingiano, Ruibal e Labriola, ma Mobili è un tecnico che gioca di squadra e dovremo stare attenti al loro complesso". Le condizioni del campo sono un punto interrogativo. "La Maceratese – dice Sfredda – non ci mette piede dopo la partita contro il Valdichienti Ponte, ma è facile pensare che sarà un terreno pesante". La squadra dovrà quindi adattarsi subito alle nuove condizioni. "La gara – spiega Sfredda – potrebbe decidersi da palla inattiva o da qualche episodio". La Maceratese non potrà contare sullo squalificato Tortelli. "La squadra – conclude Sfredda – si è allenata con il consueto impegno e, dopo il mercato, con un pizzico di qualità in più".