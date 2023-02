Maceratese, domani c’è l’Azzurra Colli Massei: "La squadra è in crescita"

"La gara dell’andata ha ribadito che l’Azzurra Colli è una formazione forte, con individualità importanti, concede poco ed è ben organizzata". Amedeo Massei, centrocampista della Maceratese, mette a fuoco l’avversario di domani che all’andata aveva vinto 2-0 all’Helvia Recina. "Si tratta – aggiunge – di una squadra che non a caso è seconda in classifica". Ma poco tempo fa la Maceratese è tornata con un punto dal match in casa dell’Atletico Ascoli, la formazione in testa alla classifica. "È da un po’ di tempo che abbiamo la consapevolezza di potercela giocare con tutti, magari con un pizzico di spavalderia e di fortuna avremmo potuto conquistare l’intera posta in palio". Non è poi da escludere che la mancanza di quella spavalderia possa dipendere da una classifica che ancora non lascia tranquilli. "C’è anche questo aspetto, però è da settimane che la Maceratese sta mostrando dei progressi che continueranno anche in casa dell’Azzurra Colli. C’è da trovare una maggiore continuità di risultati per avere ancora più fiducia". È indubbio che adesso la Maceratese sia di un’altra pasta rispetto a quella vista nella prima parte di stagione e magari c’è ora il rammarico perché sarebbe potuta essere un’altra stagione se i biancorossi si fossero presentati al via con questo organico. "È il pensiero di tutti, però adesso è cambiata anche la mentalità". E allora quali sono le prospettive? "Non dobbiamo fare calcoli, ma risalire la china più velocemente possibile, occorre pensare di partita in partita – conclude Massei – e provare a vincerle tutte, e nelle nostre corde e l’abbiamo dimostrato".