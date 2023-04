"Maceratese, è ottima la base per ripartire"

"Credo che partendo da questa ossatura la Maceratese potrà fare bene in futuro". Il difensore Andrea Casimirri guarda alla prossima stagione considerando che a questa c’è ben poco da chiedere non avendo altri obiettivi da conquistare. "Nelle ultime due gare contro Porto Sant’Elpidio e Marina dobbiamo onorare gli impegni – aggiunge – per rispetto della società e dei tifosi". Ora c’è da guardare al futuro partendo da quanto di buono fatto vedere nella seconda parte di stagione. "Credo che questa ossatura possa essere una buona base di partenza essendoci i presupposti perché la Maceratese possa recitare un ruolo più importante e in linea con il suo blasone". Mancano ancora due giornate, ma si può stilare un primo bilancio. "Eravamo partiti con altri obiettivi, poi a volte le annate prendono determinate pieghe. All’inizio abbiamo fatto male, poi la società è stata brava a riprendere la stagione in mano e ad apportare i giusti correttivi evitando così un’annata ancora più complicata. È il primo anno che la Maceratese ha disputato di nuovo il campionato di Eccellenza ed è servito per ambientarsi in un’altra realtà". Per Casimirri è la prima esperienza nell’Eccellenza marchigiana. "È un torneo di alto livello, si pensi che ancora tutto è in bilico quando mancano due giornate alla conclusione". Il giocatore indica nel Fossombrone la squadra che gli ha destato un’ottima impressione. "Mi è piaciuta per gioco, organizzazione, ritmo e idee".