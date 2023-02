"Maceratese, è una gara complicata" "Montefano vuole fare una bella figura"

"Con il Montefano è la partita più difficile da inizio del girone di ritorno". Giuseppe Sfredda, direttore sportivo della Maceratese, parla della sfida di oggi e non nasconde le insidie del match. "Si tratta – spiega – di una gara complicata perché il Montefano è una squadra con la giusta mentalità, è tranquilla e ha entusiasmo. Poi è ben allenata da Mariani che sta portando avanti un ottimo lavoro e alle spalle di tutto c’è una società organizzata che si è migliorata di anno in anno". C’è anche un’altra dote dei viola. "Giocano bene, loro e il Fossombrone sono le formazioni che propongono il miglior calcio del campionato". Con simili premesse la Maceratese è attesa da una gara difficile. "Dovremo essere impeccabili – spiega il diesse – perché possono fare male la tranquillità del Montefano, la sua posizione in classifica, l’organizzazione e l’entusiasmo. Ma io sono fiducioso dopo avere visto come i ragazzi si sono allenati, ci vorrebbe quell’episodio che ci dà ragione perché la Maceratese merita obiettivamente un’altra classifica". L’allenatore Amadio non potrà contare sullo squalificato Massei e sugli infortunati Bugaro, Mangiaterra e Mancini. La Maceratese è reduce da un ottimo girone di ritorno in cui i biancorossi avrebbero comunque meritato di assicurarsi qualche punto in più per quanto fatto vedere. "Oggi – conclude Sfredda – ci aspettiamo altri miglioramenti dopo quanto fatto vedere e quel pizzico di buona sorte che non abbiamo avuto con l’Atletico Gallo, con l’Osimana e con l’Azzurra quando siamo usciti dal campo con il rammarico a sottolineare l’ottima prestazione".