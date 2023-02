"Maceratese, la domenica perfetta Conquistati tre punti e porta imbattuta"

"È stata la domenica perfetta: abbiamo vinto giocando bene, creando diverse occasioni e non abbiamo subito reti". Edoardo Santarelli, portiere della Maceratese, tira le somme dopo il successo sul Fabriano Cerreto. "Adesso – aggiunge – dobbiamo puntare a vincerle tutte per risalire la classifica, ci attendono scontri diretti dove dovremo fare risultato". È indubbiamente un’altra Maceratese. "Siamo più completi e con una rosa più lunga, si è trovata una quadratura e ora siamo competitivi, tutto ciò vuol dire avere maggiori possibilità di fare risultato". Magari potrebbe esserci tra i giocatori una maggiore tranquillità per il futuro ma anche il rammarico per ciò che si sarebbe potuto fare se la Maceratese si fosse presentata al via con questa rosa. "C’è la consapevolezza – spiega il portiere – che si sarebbe fatto meglio qualora si fosse partiti con questo organico. Però non si possono avere rimpianti, ora occorre puntare alla vittoria e pensare al presente".

Il nuovo corso ha dato buone prestazioni. "Il gruppo si è compattato, è stata trovata la giusta quadratura, gli schemi più adatti e poi ci siamo conosciuti meglio perché, non dimentichiamolo, siamo partiti con un organico rivoluzionato". Le ultime prove hanno fatto salire la consapevolezza della propria forza. "I risultati e le prestazioni – conclude Santarelli – ci hanno fatto elevare il tasso di autostima".