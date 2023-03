Maceratese, l’appello di Crocioni "Serve uno spirito battagliero"

La pesante sconfitta a Castelfidardo ha lasciato il segno in casa biancorossa e nella classifica. La Maceratese è stata acciuffata dal Castelfidardo e superata dal Chiesanuova e la formazione di Amadio non è affatto uscita dai playout. Il girone di ritorno aveva fatto pensare di avere trovato la soluzione, ma la squadra non ha abbinato belle prestazioni a risultati, sono mancate le vittorie e ora ogni domenica non si gioca con la necessaria tranquillità. In una nota il presidente Alberto Crocioni è intervenuto sulla situazione della squadra. "La partita di Castelfidardo – ha scritto – ci ha confermato la difficoltà di questo campionato di Eccellenza dove la lotta per mantenere la categoria è equiparabile a quella per la promozione in D. Un campionato che la Maceratese sta facendo di tutto per onorare con sforzi economici importanti, evidenziati ancora una volta nel mercato di riparazione. Occorre però, che in questo ultimo scorcio di stagione, si possa mettere in campo non solo il fioretto ma soprattutto la sciabola. Sopperire alle difficoltà oggettive con spirito battagliero e di attaccamento. Solo così si riesce a far valere il tasso tecnico che i nostri giocatori hanno e sanno di avere. Ognuno però deve fare di più".

La società non si è tirata indietro per rinforzare la squadra, però la stagione è iniziata in modo pessimo. L’allenatore Di Fabio che se ne va poco dopo assieme al diesse Sfredda, poi richiamato, il cambio di guida tecnica, una rosa rivoluzionata più volte: con simili premesse non è facile pensare che la stagione potesse essere soddisfacente.