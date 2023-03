"Maceratese, l’organico è di qualità Adesso c’è da risalire subito la china"

"La Maceratese avrebbe fatto un altro tipo di percorso partendo dall’inizio con questo gruppo". È quanto dice il fantasista biancorosso Ferdinando D’Ercole. La squadra sta ora cercando di risalire la china perché la classifica non induce alla tranquillità, magari questa posizione è mentalmente condizionante per i giocatori. "Un po’ pesa, quando occupi una migliore posizione sei più spensierato e tranquillo. Noi diamo il massimo per risalire la china". Undici sono i punti conquistati dopo otto partite del girone di ritorno. "Ne avremmo meritati almeno 4 in più pensando alla gara interna con l’Osimana e quella a casa dell’Azzurra Colli". Il giocatore individua anche cosa è necessario per fare un ulteriore salto. "La fortuna non è stata dalla nostra parte in queste gare, poi noi dobbiamo essere più cattivi e determinati sotto rete". Poco prima di Natale la Maceratese ha tesserato D’Ercole del quale gli addetti ai lavori ne hanno tessuto le lodi soprattutto per i dribbling e gli assist, invece i tifosi biancorossi hanno scoperto anche un giocatore che vede la porta. "Ne ho segnati 4 con la Maceratese, ci sono annate giuste in cui ti sblocchi. Mi sento bene e cerco il gol con continuità e convinzione, ma mi metto sempre a disposizione della squadra con qualche assist". Da un paio di mesi D’Ercole ha fatto la conoscenza con l’Eccellenza marchigiana. "È un campionato molto equilibrato in cui ogni gara è una battaglia, si vede dai pareggi, non essendoci una formazione superiore a tutte o nettamente inferiore".