Maceratese, salvezza più vicina "Non è matematica, ma ci siamo"

"Sono tre punti vitali". Così Giuseppe Sfredda, diesse della Maceratese, parla della vittoria sul Chiesanuova. "Nelle ultime gare – ricorda – l’approccio è stato ottimo e non è un caso che la squadra si sia portata subito in vantaggio. È la terza vittoria di fila, credo che siano poche nel girone di ritorno ad avere infilato tre successi consecutivi considerando quanto il torneo sia difficile ed equilibrato. La Maceratese sta disputando un importante girone di ritorno, siamo messi bene guardando la classifica". Il direttore sportivo sottolinea l’aspetto più significativo della vittoria. "È emersa sin da subito la voglia di vincere a tutti i costi. La squadra ha sempre giocato bene e avrebbe meritato qualche punto in più, ma dopo la sconfitta a Castelfidardo è scattato qualcosa, i ragazzi hanno sentito addosso troppe critiche e hanno reagito con orgoglio, cattiveria e tanta qualità, perché la Maceratese è una squadra importante". Ed è proprio per questo motivo che sarebbe utile programmare sin da subito il futuro per evitare interventi consistenti nel mercato di riparazione. "Adesso godiamoci il finale di stagione, il 30 aprile si giocherà l’ultima gara di campionato e poi ci sarà modo e tempo di parlare con Crocioni. Adesso io e il presidente stiamo pensando al presente ed è inutile parlare del futuro fino a quando l’oggi non è certo". Ma la classifica oggi dice che la Maceratese è a un passo dal traguardo. "Non è matematica, ma ci siamo".