Maceratese senza capo né coda. Tris della Civitanovese in rimonta

Maceratese

1

Civitanovese

3

MACERATESE: Gagliardini; Martedì (2’ st Iulitti); Strano, Sensi, Nicolosi (32’ st Minnozzi); Pagliari (9’ st Napolano), Ruani, Tortelli (35’ st Massei), D’Ercole, Perri, Cirulli (2’ st Di Ruocco). All. Lattanzi.

CIVITANOVESE: Testa; Pasqualini; Ballanti, Passalacqua; Cosignani; Visciano, Domizi (25’ st Mangiacapre), Strupscheki (22’ st Ercoli), Bagnolo; Brunet (21’ st Paolucci), Becker (16’ st Ruggeri). All. Alfonsi.

Arbitro: Palmisano di Saronno.

Reti: 5’ pt Perri (rig.), 10 pt Bagnolo, 2’ st Visciano, 32’ st Ercoli.

Note: spettatori circa 3.500, di cui oltre 700 ospiti; ammoniti Tortelli, D’Ercole, Visciano e Bagnolo; angoli 3-3.

Sugli spalti di un Helvia Recina gremito danno spettacolo entrambe le tifoserie, ma in campo dà spettacolo solo la Civitanovese, che impartisce un’autentica lezione a una Maceratese senza capo né coda. I biancorossi non hanno dimostrato una benché minima idea di gioco, affidandosi quasi esclusivamente a lunghi lanci. In avvio di gara Lattanzi propone la stessa formazione che tanto male aveva fatto sia a Urbania che a Urbino. E solo quando la sua squadra è andata sotto ha operato cambi, togliendo i deludenti Martedì e Cirulli per inserire Iulitti e Di Ruocco, alla fine fra i pochi a salvarsi assieme a un combattivo ma isolato Perri. Al contrario Alfonsi ha messo in campo una squadra che ha sempre cercato la manovra (e lo ha fatto più che bene), con un Visciano metronomo del centrocampo e autore di uno strepitoso gol. Saranno le prossime giornate a dimostrare fin dove arrivano i meriti dei rossoblù e fin dove i demeriti dei biancorossi. Certo è che, dopo i proclami di inizio stagione, qualche domande la dirigenza maceratese dovrà pur porsela.

La cronaca. L’avvio è favorevole ai biancorossi: al 5’ su una caparbia percussione di Nicolosi la palla sembra scivolare verso il fondo, ma D’Ercole prova ad avventarsi e viene travolto da Testa, con un fallo tanto inutile quanto netto. Rigore che Perri trasforma. Ma la Civitanovese non si abbatte, e trova subito il gol del pareggio. Al 10’ giunge un pallone vagante sulla zona di competenza di Martedì (ma anche i suoi compagni di difesa non sono immuni da colpe), dove c’è invece tutto solo Bagnolo che controlla e dal limite dell’area scaglia in rete. La ripresa inizia con la Civitanovese assoluta padrona. Al 1’ cross dalla destra, Strupscheki colpisce di testa da distanza ravvicinata, miracolo di Gagliardini che manda il pallone sulla traversa. Ma passano pochi secondi e Viasciano prende palla a centrocampo, avanza e dai trenta metri lascia partire un missile terra-aria che non dà scampo a Gagliardini. Al 15’ su cross di Napolano colpo di testa di Perri di poco a lato. Poi tante mischie, ma nessun pericolo per Testa. Nel finale proteste per un presunto fallo di mano di un difensore civitanovese, ma l’arbitro è vicino e lascia correre. Al 32’ Strano perde un sanguinoso pallone, Paolucci serve Ercoli, che è puntuale nell’inserimento e di testa firma la sentenza. Alla fine le due squadre sotto le rispettive curve, con i rossoblù a festeggiare ed i biancorossi a fare ammenda.