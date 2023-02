Maceratese, squalificato Strano Chiesanuova, un turno a Tittarelli

MACERATA

Nell’anticipo di sabato la Maceratese non potrà contare su Strano, squalificato per un turno, nel match in programma in casa dell’Azzurra Colli. La Lnd ha proposto di effettuare l’ingresso in campo delle squadre accompagnate dagli operatori sanitari, ove presenti, nonché la contestuale lettura di un messaggio per tutte le gare dei campionati dilettantistici. "Il 20 febbraio 2020 – sarà letto – è stato il giorno in cui a Codogno venne scoperto il “paziente uno”, il primo caso attaccato dal virus Sars-Covid-2. La Lnd non dimentica gli uomini e le donne che si sono messi a disposizione del Servizio sanitario nazionale, anche pagando con la loro stessa vita. Presenti anche nelle partite di calcio, sono a bordocampo, sotto il sole o sotto la pioggia, sempre pronti a tutela della salute e per intervenire nei casi di infortunio. Un sacrificio impagabile, un patrimonio prezioso. Il mondo del calcio ringrazia con tutto il cuore dei Dilettanti". Ecco i provvedimenti adottati dal giudice sportivo.

Eccellenza. Due turni: Zingrillo (Porto Sant’Elpidio). Un turno: Nobili, Notariale, Peroni (Atletico Gallo), Felicetti (Atletico Ascoli), Ruiz (Castelfidardo), Strano (Maceratese), Bambozzi (Osimana), Tittarelli (Chiesanuova).

Multato il Porto Sant’Elpidio di 200 euro "perché – si legge nella motivazione – la propria tifoseria, durante la gara, ha rivolto alla terna arbitrale espressioni gravemente offensive e minacciose".

Promozione. Una gara: Mongiello (Cluentina), Polidori (Passatempese)Tacconi (Casette Verdini), Menchini (Castel di Lama), Mannozzi (Futura 96), Aquila e Chornopyshchuk (Matelica), Raffaello (Monticelli), Frinconi (Trodica).

Prima categoria. Una giornata: Fantegrossi, Vittorini (Elfa Tolentino), Ippolito e Dolce (Esanatoglia), Lori (Folgore Castelraimondo).