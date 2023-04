Mafrici: "Macerata non è da sottovalutare"

"Guai a sottovalutare la partita con Macerata". Andrea Mafrici, allenatore Megabox Ond.Savio Vallefoglia, avverte le giocatrici pesaresi d affrontare la gara con attenzione e determinazione. "Si tratta di un derby, loro – continua il tecnico ospite – giocheranno in casa e, anche se oramai retrocesse, vorranno fare di tutto per regalare un sorriso ai propri tifosi e chiudere l’anno in bellezza. Dal canto nostro dobbiamo entrare in campo aggressivi e concentrati, in palio ci sono 3 punti importantissimi per la classifica, che a seconda dei risultati sugli altri campi possono farci guadagnare una o due posizioni rispetto alla posizione attuale. Il che vuol dire tantissimo vista la formula dei playoff Challenge Cup. Una seconda fase di campionato a cui teniamo molto e vogliamo provare a dire la nostra".