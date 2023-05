Magi Galluzzi è una garanzia per la difesa

Roberto 6: sempre attento, sul gol non ha colpe.

Mori 6: bene in difesa e propositivo in avanti.

Balleello 8: entra e spacca la partita, sbaglia un gol, ne segna due. Torna a fare il centravanti e regala alla Vigor la finale.

Bartolini 6,5: cross meno precisi del solito, ma sulla fascia è una certezza.

Marini 6,5: solido in copertura e propositivo in fase di impostazione. Una garanzia senza età.

Gambini 7: combatte, imposta ed è onnipresente in copertura. Un faro nel centrocampo vigorino.

Lazzari 6,5: entra nei supplementari per portare esperienza e qualità, ha classe e si vede.

Magi Galluzzi 7,5: altra prestazione da applausi in mezzo alla difesa.

Kerjota 7,5: è una spina nel fianco nella difesa laziale, il primo gol rossoblu nasce da una sua invenzione.

Mancini 6: poco appariscente, molto solido. La sua versatilità è un’arma preziosa per il tecnico.

Perri 6: ha un menisco a pezzi, ma fa a sportellate senza alcun timore.

D’Errico 6,5: non ancora al meglio, eppure entra in campo e semina il panico.

Baldini 7: prova a sorprendere Santilli dalla distanza e in copertura è ovunque. Prestazione sontuosa.

Pesaresi A. 6: chiamato in causa per far rifiatare Baldini, intenso e concentrato, non delude.

Marcucci 6: Clementi gli da fiducia. Parte bene, cala nella ripresa.

Vrioni 7: è in forma e si vede, propizia il gol vittoria costringendo Santilli a uscire precipitosamente dai pali.

Clementi 8: dopo la delusione di Montegiorgio non era facile tenere alto l’entusiasmo del gruppo. Il mister ce l’ha fatta, altro piccolo miracolo sportivo.

Arbitro Tomasi: 5,5