Main sponsor per Macerata Softball, è Ares: "Impresa giovane che ci dà fiducia"

Macerata Softball ha presentato il main sponsor Ares in occasione della partita di A1 disputata sul diamante di via Cioci con le campionesse d’Italia dell’Inox Team Saronno. Prima dell’incontro con le atlete schierate assieme all’under 12, Carlo Migliorelli, presidente di Macerata Softball, è sceso in campo con Giovanni Buini e Stefano Micozzi, manager della Ares la cui sede operativa è a Foligno, quella legale a Roma e ha un ufficio a Torino. Migliorelli ha ringraziato gli imprenditori per avere affiancato Macerata Softball in A1: "Sulle nostre maglie – ha detto – porteremo il nome di un’impresa giovane che opera in vari settori di servizi per altre aziende private. Ringrazio per per la fiducia dimostrata". È poi intervenuto Buini. "Macerata Softball è una bella realtà sportiva che porta avanti un discorso nobile e condivisibile. Siamo noi a ringraziare per averci dato la possibilità di aderire a un progetto straordinario". Le giocatrici Gioia Tittarelli ed Elisa Grifagno hanno poi consegnato a Buini e Micozzi le due versioni della maglia ufficiale di Macerata Softball, che hanno in evidenza sul retro il logo Ares, utilizzate in serie A1, e presente su tutto l’abbigliamento tecnico. Questa azienda è stata fondata nel 2012 dai due imprenditori ed è in costante sviluppo. Ha iniziato dalla commercializzazione di abbigliamento da lavoro e calzature di sicurezza, ha ampliato l’attività con i dispositivi di protezione individuale (come guanti, occhiali, mascherine, elmetti) fino a curare altri servizi che la collocano tra i maggiori player nazionali di safety & promotional.