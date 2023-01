Male Nikolov e Yant, Zaytsev l’unico a salvarsi

Garcia Fernandez 5: l’opposto ci ha abituati a partenze soft o negative, ma dopo un avvio da 29 Blengini lo fa uscire. Rientrerà solo per qualche turno in battuta.

Nikolov 5: non gli diamo meno perchè è un 2003, ma oggi il bulgaro non è piaciuto (a parte il 2° set da 7 punti). Malissimo in ricezione dove è stato il peggiore di squadra tanto da commettere 5 sbagli. Serve bene, 2 ace, in attacco invece fa solo 1128. Chiude con 14 punti.

Diamantini 6: titolare dopo parecchio tempo. Un gran muro, un autentico diamante nel corso del secondo parziale. Nel quarto si tuffa pure cercando di ovviare alla poca agilità. Per il centrale 4 punti con 23.

De Cecco 5,5: di nuovo non è agevolato dalla ricezione di Yant e Nikolov, capire dove finirà la palla del compagno è un rebus...Corre da una parte all’altra, però è meno preciso a prescindere. Anche due ingenuità nel secondo set.

Anzani 5: due punti appena, con ½ in attacco e un muro. Una prova anonima, al cospetto dei centrali dolomitici che fanno un figurone (specie Podrascanin). Non gioca l’ultimo set, sostituito da Chinenyeze.

Yant 5: male, ancora. Va subito in crisi in ricezione, successivamente viene catechizzato da Blengini e nel secondo set almeno mette a terra 6 palloni, compresi quelli salienti. Nel terzo invece crolla con 19, soffrendo addirittura sul muro a uno del non altissimo Sbertoli. Termina con 14 punti, il 43% d’attacco, il più bersagliato dagli ospiti in battuta.

Balaso 6: in ricezione nemmeno lui è perfetto, in difesa strappa applausi per almeno 2 interventi favolosi.

Zaytsev 6,5 (nella foto): dentro dal 12-18 del primo set, dà una scossa ai compagni e finisce come top scorer a 19 punti col 45%. Qualche errore di troppo, 4, pure i muri sono 4, più di tutti. Ma è vero che schiaccia più degli altri.

D’Amico, Chinenyeze, Bottolo ng.

Andrea Scoppa