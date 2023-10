Male Perucchini,. Spagnoli timbra subito e lotta sempre

Perucchini 5: non può nulla né sul rigore di Di Paola né sulla deviazione sotto misura di Mattioli, incerto sul terzo gol della Vis Pesaro.

Dutu 5,5: ha il suo bel daffare su Di Paola schierato a sinistra, lo limita come può.

Gavioli 5: mezz’ora in cui si vede poco e quel poco non dà sostanza al centrocampo dorico.

Cella 6: gioca una partita di buona solidità, dirigendo la difesa e contenendo Pucciarelli.

Marenco 6: soffre la mobilità e le giocate di de Vries ma mantiene la testa sulle spalle e non commette errori.

Peli 6: nel primo tempo si divora il gol del raddoppio, nella ripresa cala il ritmo ma dal suo piede nasce l’azione del terzo gol dell’Ancona.

Nador 5,5: con il pallone tra i piedi ha sempre le idee approssimative e fatica a costruire gioco, almeno serve a Spagnoli la palla del vantaggio.

Basso 6: fuori tempo nell’intervento su de Vries che provoca il rigore per la Vis Pesaro, si riscatta realizzando il gol del 2-2 in apertura di ripresa.

Paolucci 6: gioca in posizione molto avanzata e almeno inizialmente mette in difficoltà la Vis con i suoi inserimenti e la sua velocità, con il passare dei minuti perde lucidità, comunque tra i più positivi.

Martina 6: comincia con mansioni soprattutto difensive, ma quando si sgancia sulla fascia poi al limite dell’area avversaria spesso si perde.

Spagnoli 7: alla prima palla buona batte a rete e trova il gol del vantaggio, poi lotta come sempre per la squadra, sino in fondo, migliore in campo.

Cioffi 6: sfrutta la sua velocità, ma in area avversaria gli manca lo spunto vincente, non sfrutta un’ottima occasione nel primo tempo.

Agyemang 6,5: pochi minuti e un gol pesante. Saco e Clemente ng.

All. Donadel 5,5: Ancona double-face, tutto cuore ed errori evitabili, bene per 25’ poi ripresa a sprazzi. Esame di maturità superato a metà.

g.p.