Mancinelli: "Abbiamo giocato da capolista"

"Abbiamo disputato una gara da capolista, da squadra che gestisce bene i momenti e i ragazzi sono stati incredibilmente bravi a capire quando giocare e quando difendersi". Per Marco Mancinelli, chiamato a sostituire lo squalificato mister Lauro, l’esordio in panchina non poteva essere migliore. Superata anche la prova con L’Aquila, la Samb resta imbattuta dopo tredici giornate e soprattutto allunga le distanze (è a più cinque) sulle dirette concorrenti Campobasso, Avezzano e Chieti. "Credo – ha proseguito Mancinelli – che la Samb abbia fatto una gara quasi perfetta. Non abbiamo mai rischiato nulla e nella ripresa, forse potevamo gestire meglio qualche pallone e ripartenza per arrivare al terzo gol. In settimana forse aleggiava qualche preoccupazione per le squalifiche e gli infortuni, ma noi avevamo piena fiducia nei ragazzi, sappiamo che questa squadra nelle difficoltà sa farsi trovare pronta. Abbiamo, oltre che bravi giocatori, degli uomini. Fa piacere stare lassù, questa era una gara importante ma non determinante, siamo solo alla tredicesima giornata, manca ancora tanto. Domenica affronteremo il Campobasso come abbiamo affrontato il Chieti e L’Aquila, il nostro atteggiamento deve essere sempre quello".

Protagonista indiscusso del match Simone Tomassini, prima doppietta stagionale, proprio nella settimana del suo compleanno. "E’ un bel momento per me ma per soprattutto la squadra – ha detto l’attaccante –, abbiamo rosicchiato altri due punti dalle seconde. I gol? Il primo bello per l’azione, secondo me da Abc del calcio, bella perché si è conclusa col gol. Il secondo devo rivederlo. Sta per concludersi il trittico degli scontri diretti, ora Campobasso? Per noi la cosa più importante era la continuità". "Abbiamo lavorato veramente bene – gli ha fatto seguito il difensore Leonardo Pezzola -, c’è stata una continua comunicazione tra i reparti, dal campo mai abbiamo avuto la sensazione di subire gli avversari. Non ci nascondiamo, questa era una gara importante per noi, da vincere, ma restiamo con i piedi per terra, la strada è ancora lunga".

