Mancini: "È da allungare la serie positiva"

"A Castel di Lama per dare continuità alla vittoria sul Grottammare, sarà quindi un Potenza Picena che affronterà la partita con la testa giusta". Roberto Mancini, centrocampista del Potenza Picena, parla della sfida di oggi. "È buono il nostro cammino nel girone di andata, ma non ci accontentiamo. Dobbiamo centrare al più presto l’obiettivo della salvezza e poi potremo pensare ad altro". Il Potenza Picena ha 21 punti, di cui 13 conquistati nelle otto partite casalinghe. "Dobbiamo aumentare il rendimento interno e far sì che lo Scarfiotti sia il nostro fortino". La squadra ha segnato 12 gol subendone 13. "C’è da migliorare perché non va bene che i gol al passivo siano superiori a quelli in nostro favore. Dobbiamo anche aumentare il rendimento sotto rete ed essere più attenti nella fase difensiva". Il giocatore ripercorre la prima parte di stagione individuando i momenti negativi. "Abbiamo sbagliato con Casette Verdini, Futura e Palmense dove abbiamo incassato in tutto 8 gol e non siamo stati bravi a dare continuità ai risultati".