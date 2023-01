Mancini: "Per ora è un miracolo Cruciale l’esperienza di Pagliari"

"La Recanatese? Sta facendo un mezzo miracolo e se il campionato finisse oggi sarebbe salva, senza passare per i playout". Chiaro, deciso e sintetico il giudizio di Marcello Mancini, consigliere nazionale dell’Associazione allenatori e presidente di Aiac Onlus, sul cammino sin qui percorso dalla squadra giallorossa. "Certo non ci si deve esaltare perché ci sono stati degli alti e bassi, ma quantomeno il bilancio sin qui è dignitoso. Poi ovviamente tutto dipenderà dall’esito finale. Dobbiamo sempre tener presente che parliamo di una matricola, con un budget a disposizione comunque limitato, ma vanno apprezzati gli sforzi di una società che sta cercando di darsi una struttura adeguata al professionismo e deve battagliare con club come Alessandria, Olbia e la stessa Imolese che ormai da anni frequentano questa categoria". Senza parlare della Vis Pesaro, forse, insieme al Siena, la delusione maggiore dopo 23 giornate: "E’ vero che debbono recuperare una partita ma hanno due punti in meno rispetto alla Recanatese: la sensazione è quella di un’eterna incompiuta anche se, come la fenice, spesso sa risorgere dalle proprie ceneri". Restando in ambito tecnico non ci sono dubbi che un valore aggiunto è rappresentato da mister Giovanni Pagliari. "L’esperienza che mette a disposizione di tutto l’ambiente è fondamentale. Spesso leggo anche le sue dichiarazioni che sono sempre improntate alla fiducia e all’ottimismo. Questo serve tantissimo anche per la crescita dei giovani". A proposito di ragazzi, al di là della sconfitta di sabato a Giugliano, anche la Primavera 4 del presidente regionale Aiac Gianluca Dottori si sta distinguendo a suon di risultati, ottenuti tra l’altro con una rosa giovanissima: "E’ l’allenatore ideale per questa categoria e d’altronde lo ha dimostrato vincendo il titolo tricolore Juniores nel 2018. Ha poi lavorato al fianco di Paolo Montero nella Sambenedettese e nel suo bagaglio personale avrà senz’altro acquisito conoscenze preziosissime". A livello generale cosa potrà riservarci questo girone con 15 turni ancora da disputare? "Guardo con estrema attenzione a quanto succede ad Ancona: i dirigenti, Francesco Micciola in testa, stanno lavorando benissimo e si sta accendendo un grande entusiasmo. Vediamo anche alla luce del match con la Reggiana al Del Conero del 4 febbraio". Cosa occorre, in definitiva a suo avviso, oltre ovviamente a risorse adeguate per consolidarsi in questa serie C? "Intanto vedo che ci si sta muovendo sul mercato alla caccia dei rinforzi adeguati ma più in generale è necessaria la programmazione. Nelle Marche abbiamo ben cinque squadre professionistiche e in una regione di piccole dimensioni come la nostra è un tesoretto non indifferente che vogliamo difendere".

Andrea Verdolini