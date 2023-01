Mandolesi: avversari rinforzati, Civitanovese pronta a farsi valere

"Riposare una settimana in più ci ha fatto bene, ora affrontiamo una compagine molto forte dal punto di vista offensivo. Il campionato? Siamo la squadra da battere". Non nasconde la fiducia nei mezzi a disposizione della Civitanovese, l’attaccante rossoblù Cristian Mandolesi, che si prepara alla sfida al Casette Verdini. La gara è stata posticipata di un giorno e c’è una variazione anche sul luogo: l’incontro si disputerà alle 14.30 di domenica, al Comunale di Villa San Filippo. "Si tratta – dice il classe 2022 - di una partita impegnativa e, se è vero che dietro abbiamo dimostrato sempre una certa solidità, è altrettanto veritiero che loro hanno un attacco importante, tra i migliori del girone. Quindi, servirà la massima attenzione. Poi, non dimentichiamo che i prossimi avversari si sono rinforzati sul mercato di riparazione". Segnali positivi, da parte della Civitanovese, sono arrivati nelle ultime due amichevoli, contro l’Atletico Ascoli (vinta 3-2) e con la Primavera dell’Ancona (2-0). "A livello fisico stiamo molto bene, lo si è visto nei due test – aggiunge Mandolesi -. Cosa chiede Nocera? Soprattutto molta attenzione, tuttavia quando si raggiunge un certo livello non è semplice mantenere alta l’asticella". E sulle precedenti gare di campionato, terminate con una sconfitta e un pareggio, il giocatore rossoblù dà la sua versione: "Qualche inciampo è normale, d’altronde contro di noi tutti danno il massimo". Gli scenari del nuovo anno del campionato di Promozione potrebbero essere diversi, tra gli arrivi del mercato invernale e i richiami di preparazione effettuati da un po’ tutte le compagini. "Ho visto che il Matelica si è rinforzato parecchio - conclude mandolesi - e il Monturano è sempre una formazione ben attrezzata. Ma il nostro resta il livello più alto".

Francesco Rossetti