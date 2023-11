Manita del Falconara a Lamezia

ROYAL

0

CITTÀ DI FALCONARA

5

T&T ROYAL : Pepe, Masaro, Jokisalo, Sant’Anna, Mantyla, Colucci, Calabrese, Ferreira, Aliotta, Di Giacomo, Sorrentino, Romano. All. Iamunno

STILCASA FALCONARA: Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Praticò, Pesaresi, Saluzzi, Pandolfi, Kubaszek, Brugnoni. All. Domenichetti

Reti: pt 4’23’’ Praticò (F), st 3’16’’ Ferrara (F), 15’05’’ Soldevilla (F), 16’29" Elpidio (F), 17’29’’ Soldevilla (F)

Arbitri: De Lorenzo (Brindisi), Antonio Campanella (Venosa); crono: Cefalà (Lamezia Terme)

Note: ammonite Ferreira (L), Elpidio (F), Colucci (L), Boutimah (F), Ferrara (F)

Vittoria in scioltezza dello Stilcasa Costruzioni Falconara sul campo del Royal Lamezia. Le Citizens passano per 0-5, con la quasi totalità delle reti arrivata nel secondo tempo.

Nel primo, invece, il gol di Praticò al volo sul secondo palo su fallo laterale di Ferrara. Il Royal è vivo, ma Sestari si dimostra sempre attenta in diverse occasioni. Nel finale doppio miracolo del portiere calabrese su Elpidio. Si diceva, dunque, della ripresa dove le falchette dilagano. Boutimah fa tre assist per i gol di Ferrara, Elpidio e Soldevilla. La spagnola fa doppietta in chiusura, grazie all’azione insistita della generosa Isa Pereira. All’ultimo minuto il Lamezia sbaglia un calcio di rigore.

Le ragazze di Domenichetti restano nella parte altissima della graduatoria. Domenica alle 18 al PalaBadiali la sfida contro la sempre ostica Lazio. Un grande banco di prova per questo rinnovato e divertente Stilcasa Costruzioni Falconara.