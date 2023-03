Mano pesante su Petrucci Un turno a Ogievba e Telloni

L’Urbino sarà all’Helvia Recina senza il difensore Nisi squalificato per un turno. Ecco i provvedimenti del giudice sportivo dall’Eccellenza alla Prima categoria.

Eccellenza. Tre giornate: Petrucci (Azzurra Colli) in quanto "espulso – si legge nella motivazione – per aver rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all’arbitro, reiterava in tale atteggiamento anche a fine gara, tentando di entrare nello spogliatoio dell’arbitro per aggredirlo. Veniva allontanato grazie all’intervento di alcun dirigenti della propria squadra". Un turno: Bucchi (Fossombrone), Gregorini (Marina), Nisi (Urbino), Filipponi (Azzurra Colli).

Promozione. Due gare: Adami, Ferri (Monturano). Una gara: Beni (Atletico Centobuchi), Di Lorenzo (Castel di Lama), Zannini (Passatempese), Gubinelli (Matelica), Telloni (Potenza Picena), Ogievba (Corridonia).

Un turno a Santoni, allenatore del Potenza Picena.

Squalificato fino al 22 marzo Savoretti (Potenza Picena).

Prima categoria. Una gara: Grelloni, Piccolini (Esanatoglia); Aringoli, Lazzari (Caldarola); Petrini (Portorecanati); Guerrero, Picchio (Appignanese); Duca, Francucci (Camerino); Evangelisti, Tomassoni (Cingolana San Francesco); Dashi, Lori (Folgore Castelraimondo); Gentili (Sarnano).

Squalifica per una gara al dirigente Gagliardini (Appignanese).