Manoni: "Certezze sui pagamenti non ci sono Da Renzi abbiamo avuto le solite rassicurazioni"

Manolo Manoni può essere soddisfatto di come si è chiusa la stagione: "Ci tenevamo a finire bene — dice il tecnico rossoblù — e sia io che la squadra volevamo chiudere bene un’annata turbolenta. Abbiamo ottenuto i tre punti e oggi siamo soddisfatti. Chiudere l’anno in altro modo mi sarebbe dispiaciuto, perché in questi tre mesi abbiamo lavorato intensamente". Per quanto riguarda la situazione rimborsi, Manoni dice: "Certezze in merito i pagamenti non ne possiamo avere, ma Renzi ci ha assicurato che non ci farà mancare quello di cui abbiamo bisogno e ci spetta. Purtroppo l’amarezza di vedere lo stadio vuoto è stata tanta. Per uno come me che vive di emozioni essere stato allenatore della Samb e non aver goduto del privilegio che hanno avuto i tecnici del passato è stato triste".