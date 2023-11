Manzari: "Peccato, stavo già per esultare"

Il giorno dopo il pareggio conquistato al Mapei Stadium contro la Reggiana il rammarico dei tifosi sta tutto in quella occasione capitata al 96’ prima sui piedi di Manzari e poi sulla ribattuta fallita da Bayeye. Un episodio che poteva cambiare il volto della partita e regalare all’Ascoli 3 punti molto preziosi contro una diretta concorrente alla salvezza. Proprio Giacomo Manzari, al termine della partita, si è presentato in sala stampa con la faccia di chi è consapevole di aver avuto una ghiotta opportunità.

Manzari, alla fine il risultato di parità è quello più giusto?

"C’è tanto rammarico per l’occasione fallita nel recupero, ma l’importante è che abbiamo tenuto la partita, abbiamo sofferto e alla fine, come ci dice il mister, le occasioni arrivano".

Dalla tribuna la palla sembrava veramente indirizzare in rete, che cosa è successo?

"Peccato che la palla non sia entrata. A caldo stavo già per esultare, ci riproveremo alla prossima partita".

La Reggiana recrimina per il palo colpito nel primo tempo e sulla traversa centrata da Cigarini nella ripresa: meritavano di più i padroni di casa?

"E’ un punto che ci va stretto, ma allo stesso tempo ci sta, è stata una gara equilibrata. Siamo sulla strada giusta dobbiamo lavorare per migliorare sempre di più e recuperare posizioni di classifica"

Nella ripresa Castori ha operato diversi cambi, forze fresche, per provare a vincere la partita?

"Siamo tanti è una rosa ampia e tutti devono farsi trovare pronti quando vengono chiamati a giocare in campo anche per pochi minuti. Il mister ci chiede di essere sempre tanto aggressivi, di essere dentro la partita. Per cui è giusto che ci siano molte sostituzioni per avere sempre forze fresche. Penso che tutti i miei compagni che sono entrati e quelli che erano già in campo abbiano disputato una grande partita. Mi alleno sempre al cento per cento per mettere il mister in difficoltà nelle scelte; ci chiede tanta aggressività e di andare sempre forte".

A Reggio Emilia c’erano oltre 800 tifosi presenti, cosa ti senti di dirgli?

"Tutti noi abbiamo giocato una grande partita. I tifosi ci chiedono di onorare la maglia e noi cerchiamo di ripagarli con le prestazioni e lottando su ogni palla, credo che i risultati arriveranno".

Valerio Rosa