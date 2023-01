"Marani ha commesso un errore, ma la Maceratese poteva vincere"

I due portieri hanno fatto la differenza nel derby tra Maceratese e Osimana. "Era una punizione particolare – commenta Giuseppe Sfredda, diesse della Maceratese – e Marani non è immune da colpe, e lo sa, però ciò non toglie che comunque si sarebbe potuto vincere". Insomma, non c’è da puntare il dito sul portiere considerando anche che quella punizione è nata da un fallo inutile e che non si sono sfruttate a dovere certe opportunità, anche per merito del loro portiere. "Chiodini – aggiunge – è stato fortunato, come quando ha respinto con la faccia la conclusione a botta sicura di D’Ercole, ma è stato bravo nelle altre circostanze. Stiamo anche parlando di un numero uno serio e molto esperto, ha scritto tante belle pagine sportive". Si archivia un derby in cui la Maceratese avrebbe meritato di più per quanto fatto vedere. "C’è l’amarezza per non avere preso i 3 punti, ma resta la consapevolezza che la Maceratese sta facendo passi avanti e che se la gioca contro tutti". L’avvio di gara è stato molto positivo. "Mi è piaciuto l’approccio, per circa 30 minuti non li abbiamo fatti uscire dalla loro metà campo. A inizio ripresa abbiamo accusato il peso del gol subito all’ultimo minuto del primo tempo che ci ha tolto un po’ di serenità, ma quando ci siamo scrollati di dosso quella paura la squadra ha ripreso a macinare gioco facendo praticamente solo noi la partita".