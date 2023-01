Marani: "La Maceratese non deluderà A fine torneo saremo tutti soddisfatti"

"A fine campionato saremo soddisfatti noi e i tifosi della Maceratese". Il portiere Riccardo Marani è sicuro che i biancorossi scriveranno un’altra pagina nel girone di ritorno del campionato di Eccellenza. "Ora – spiega – siamo più consapevoli dei nostri mezzi, più grintosi e poi c’è un approccio differente alla gara, con maggiore rabbia. La squadra è anche notevolmente cambiata, ma è caratterizzata dalla fame e da un approccio diverso". Domenica all’Helvia Recina sarà di scena l’Osimana per un derby che mette in palio punti pesanti. "Si tratta – spiega il numero biancorosso – di una partita molto aperta tra formazioni forti, perché tengo a ribadire che anche la Rata è molto competitiva. Dovremo fare un’ottima prestazione che è alla base dei risultati, ma sono fiducioso perché ultimamente abbiamo disputato buone prove. Speriamo che le condizioni del campo siano buone". Il derby con la Sangiustese è stato condizionato dal terreno di gioco. "Hanno penalizzato entrambe le formazioni, specialmente una squadra tecnica come la nostra mentre loro hanno una maggiore fisicità che è emersa nella ripresa". Ma c’è una classifica da migliorare e ciò può essere un peso a livello psicologico. "Abbiamo fatto fatica ad ambientarci nella categoria, adesso anche grazie al lavoro del nuovo tecnico siamo entrati in questa visione e mentalità. È chiaro che dobbiamo risalire la china, la vedremo alla fine e ritengo che in quel momento saremo soddisfatti". Marani indossa di nuovo la casacca biancorossa. "Volevo tornare nella squadra che mi ha lanciato e che ho sempre tifato".