Maratonia dei Fiori sotto l’acqua, boom di presenze dall’estero

Un runner partecipa alla Maratonia dei Fiori perchè una delle più belle in assoluto, organizzata dall’Atletica Avis di San Benedetto. Ha poca importanza se per affrontare la distanza dei 21 chilometri e 74 metri bisogna correre sotto una pioggia incessante che è iniziata dopo appena tre chilometri dalla partenza. L’importante è essere sul lungomare di San Benedetto in una cornice unica e in un tracciato tecnico che richiama atleti provenienti da ogni parte d’Italia e quest’anno, tra gli stranieri, anche dalla Turchia e dal Brasile. Alla fine c’è la consapevolezza che tutti hanno vinto. Soprattutto ieri quando oltre alla fatica miglia di atleti sono stati costretti a fare i conti con il maltempo. Chi ha tagliato per primo il traguardo della mezza maratona è stato Rachid Benhamdane della Dinamo Sport con il tempo di 01:09:44 e ha preceduto sulla linea di traguardo Giorgio Lampa della Space Runningcon il tempo di 01:13:54. Merita una menzione a parte il terzo classificato, Giammarco Scacchia, giovane e promettente atleta sambenedettese che corre con la Running D’Lu Mont di Monsampolo del Tronto del patron Eugenio Novelli. Scacchia ha coperto la distanza con il tempo di 01:14:15 confermando le sue notevoli doti e le considerevoli potenzialità che in futuro potranno dargli altre soddisfazioni. Tra le donne la vittoria è stata ottenuta da Sara Carducci dell’Atletica 85 Faenza con il tempo di 01:22:34 e alle sue spalle sono giunte Sara Di Prinzio di Runners Chieti con il tempo di 01:23:34 e Caterina Cavarischia del Team Monti Azzurri con il tempo di 01:24:56. Moltissimi si sono cimentati nella frazione da 10 chilometri. I primi tre classificati sono stati: Marco Adami dell’Atletica Civitanova che ha preceduto Luca Albertini della Run Card e Giovanni Alfonsi.

Vittorio Bellagamba