Marche, l’under 17 in semifinale Segna Pierluigi della Maceratese

Il gol di Federico Pierluigi, giovane attaccante della Maceratese, dà alle Marche il pass per la semifinale al Torneo delle regioni. La selezione under 17 batte 1-0 l’Abruzzo con il gol per l’appunto di Pierluigi messo a segno al 32’. Il selezionatore Francesco Baldarelli ha così schierato la squadra (4-3-1-2): Orsini; Ciottilli (16’ st Nobili), Saponaro (10’ st Cerquozzi), Pietropaolo, Cosignani; Morini (42’ st Alessandroni), Morelli, Mangiacapre; Manna (12’ st Gaspari); Sergiacomo, Pierluigi (29’ st Beu). A disposizione: Bellucci, Frulla, Corrado, Castignani.

Soddisfatto a fine gara Baldarelli: "Faccio i complimenti ai ragazzi – ha detto il tecnico – per quanto hanno fatto vedere in una gara difficile, contro un avversario abile a chiudere gli spazi. Noi comunque abbiamo fatto registrare un buon predominio e possesso della palla, poi Pierluigi ha sbloccato il risultato segnando un gol molto importante. Da quel momento i ragazzi non hanno rischiato più nulla portando a casa la vittoria". Per il giovane attaccante della Maceratese si tratta del secondo gol nel Torneo delle regioni, il primo centro lo ha messo a segno contro la Sicilia.

Oggi la squadra Under 17 delle Marche sarà di nuovo in campo, alle 11 dovrà vedersela contro la Campania, si giocherà sul campo di Vinovo.

Invece niente da fare per l’under 19 battuta dalla Campania nei minuti di recupero quando Senatore ha deciso la partita con un gol messo a segno al 48’ st. Il tecnico Massimo Lombardi ha così schierato la squadra (4-3-1-2): Canullo; Scheffer Bracco, Riggioni, Fermani; Sfasciabasti, Giunti, Di Matteo; Merzoug (1’ st Esposito); Stampella (35’ st Sciamanna), Ciavarella (24’ st Cirulli). A disposizione: Barzanti, Gabrielli, Tuci, Iulitti, Cancrini, Traini.